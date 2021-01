Covid, altalena di contagi in Sicilia

In aumento nuovi casi (+1.355) e decessi (32). Il tasso di positività sale al 6,6%, a Catania i numeri più alti: il dettaglio per provincia

Altalenanti i dati Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore torna a salire il numero dei nuovi positivi, 1.355 (ieri 1.230) su 20.255 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale dal 5,6% al 6,6%.

Cresce anche il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono 32 (ieri 28). Cinque persone in più sono ricoverate negli ospedali (ma solo +1 in terapia intensiva), 932 i dimessi/guariti.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: Catania 356, Messina 297, Palermo 289, Trapani 152, Siracusa 106, Agrigento 56, Caltanissetta 51, Ragusa 32, Enna 16.

In Italia sono 13.633 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.441.854. Sono 264.728 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 267.567). Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%). L’incremento delle vittime, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a 84.674.

In base ai dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 502.053, con un calo di 14.515 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.855.127 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 27.676.

Sono 2.390 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 23 nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 144. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.691 pazienti, in calo di 354 unità rispetto a mercoledì.

La Lombardia resta la regione con il più alto numero di nuovi casi di Covid in Italia: 1.969 nelle ultime 24 ore. Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno: Sicilia (1.355), Emilia Romagna 1.347, Veneto (1.198), Lazio (1.141), Campania (1.106) e Puglia (1.018).