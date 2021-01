Vaccini, il Garibaldi va veloce

CATANIA – Il pacchetto di 1.170 vaccini, arrivato il 31 dicembre scorso al Garibaldi di Catania, è stato consumato rapidamente grazie alla massiccia adesione del personale in servizio nei due ospedali.

“Attraverso un efficace protocollo è stato possibile ridurre i tempi di somministrazione oltre ogni più rosea aspettativa”, spiega l’azienda. Per favorire i flussi sono state organizzate due apposite postazioni, una per il Garibaldi centro e una per Nesima.

“Oggi è stato addirittura possibile sottoporre al vaccino anti-Covid ben 484 tra medici e infermieri”. Esaurita la prima scorta di vaccini, già da oggi pomeriggio è cominciata la somministrazione del secondo gruppo, che era già arrivato in ospedale nelle prime ore della mattinata.