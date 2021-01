Party scellerato: Capizzi zona rossa

Il Comune di Capizzi, in provincia di Messina, dalle 14 di domani sarà zona rossa per dieci giorni. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Le misure restrittive resteranno in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 13 gennaio.

Il provvedimento nasce dall’allarme per il focolaio scoppiato dopo una festa: 58 cittadini del paese sono risultati positivi dopo aver partecipato a un party organizzato durante le feste di Natale in un locale di Nicosia, in provincia di Enna.

Altre 25 persone, sempre del comune nebroideo, sono in attesa dei risultati del tampone. Il sindaco Leonardo Principato Trosso ha lanciato un appello ai suoi concittadini a essere più responsabili.

Nell’intera provincia di Messina la situazione è seria: cinque persone sono morte per Covid e quasi 400 persone sono risultate positive negli ultimi due giorni. Continuano a crescere i numeri dei contagi in città. E anche se questo aumento dei positivi è dovuto anche ai maggiori test rapidi che vengono eseguiti nell’area dell’ex Gasomentro dall’Asp, le istituzioni cittadine sono preoccupate.