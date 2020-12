Sicilia, il tasso di positività non va giù

Coronavirus: l’Isola non scende sotto l’11%, diminuisce invece leggermente il numero dei morti. Catania sempre la più colpita Il dettaglio per provincia

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 21 i decessi per coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un piccolo calo rispetto ai 23 di ieri. Molti di meno invece i nuovi casi di contagio, 808 (ieri 1.016), ma trattandosi del fine settimana sono diminuiti anche i tamponi, 7.094. Dunque il tasso di positività resta di poco superiore all’11%.

Quindici in meno le persone ricoverate negli ospedali (+2 in terapia intensiva), 829 i dimessi/guariti.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 328 a Catania, 151 a Palermo, 83 a Messina, 74 ad Agrigento, 52 a Siracusa, 49 a Ragusa, 33 a Caltanissetta, 25 a Trapani, 13 a Enna.

In tutta Italia sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 152.697 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale dunque all’11,7% (ieri 10,1%). I decessi invece sono 484, per un totale di 64.520 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.843.712 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 24.215.726 i tamponi complessivi effettuati.

Attualmente i positivi in Italia sono 686.031 mentre sono 655.138 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 27.735 di cui 3.158 in terapia intensiva.

I dimessi/guariti sono 1.093.161, con un incremento di 16.270 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (4.902), seguita da Lombardia (2.335), Emilia Romagna (1.940), Lazio (1.339) e Campania (1.219).