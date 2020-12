L’ultimo saluto a Tony Zermo

Share Tweet Whatsapp Email

Ha combattuto anche contro il coronavirus, ma questa battaglia non è riuscito a vincerla. Tony Zermo, s’è spento la scorsa notte all’ospedale di Acireale, dov’era ricoverato da tre settimane. I funerali oggi in Cattedrale, alle 16, nel rispetto delle norme anti-Covid. Prima di recarsi in Cattedrale, il feretro con la salma del giornalista si è soffermato all’ingresso della sede del quotidiano per ricevere l’ultimo saluto dai colleghi che, numerosi, gli hanno tributato un caloroso applauso.