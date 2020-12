Regione espropria il casolare di Impastato

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Felicia Bartolotta, madre del giornalista e militante della Sinistra Peppino Impastato ucciso dalla mafia, il governatore siciliano Nello Musumeci annuncia l’esproprio del casolare di Cinisi in cui è stato ritrovato il corpo.

“È stata una procedura lunga e complicata – spiega il presidente – ma alla fine siamo riusciti a non cancellarne il valore simbolico che rappresenta nella lotta allo strapotere mafioso. Sulla destinazione saranno il Comune di Cinisi e la Città Metropolitana di Palermo a decidere”.

Secondo il presidente “la forza e la tenacia con cui Felicia Bartolotta Impastato ha testimoniato – fra le prime donne in Sicilia – il suo no alla mafia è stata una scelta che rimane da esempio e che va sempre ricordata. L’anniversario della sua scomparsa, nel 2004, assume quest’anno un significato particolare. Il casolare è ormai patrimonio della Regione siciliana, che lo ha voluto sottrarre alla completa distruzione. Il 15 dicembre avrà luogo la nostra formale presa in possesso del fabbricato”.