Giallo di Caronia, incarico a un criminologo

La famiglia di Viviana Parisi ha nominato come consulente Carmelo Lavorino, già impegnato in casi di cronaca nazionale

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – “Abbiamo conferito incarico di consulenti ad Antonio Della Valle e Carmelo Lavorino, del cui team fanno parte Enrico Delli Compagni ed il tecnico Petrone. Abbiamo già depositato le loro nomine. Vogliamo la verità sul caso di Viviana e Gioele “.

L’annuncio arriva dagli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello, legali di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, scomparsi e poi morti lo scorso agosto nelle campagne di Caronia.

Della Valle è un noto medico legale e Lavorino è un criminologo già impegnato in alcuni casi di cronaca nazionale come delitto di via Poma, l’omicidio Mollicone e il caso del “mostro” di Firenze.