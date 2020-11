Castelvetrano: ucciso a colpi di pistola

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un uomo di 33 anni Vincenzo Adamo Favoroso è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano (Trapani) con colpi di pistola. Per l’omicidio è stato fermato un uomo di 32 anni.

Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un locale del centro ma la vittima è stata poi trovata in un’altra zona della città. Indagano i carabinieri.

I carabinieri alle 4 del mattino hanno trovato in un terreno isolato in via Manganelli, il cadavere di Favaroso che è stato colpito al petto, forse con pallettoni sparati da fucile, in un luogo diverso da quello del ritrovamento. Dagli accertamenti svolti – dicono gli investigatori – e dai rilievi tecnici svolti da personale specializzato del comando provinciale di Trapani, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 32enne castelvetranese. Sono in corso accertamenti per verificare se il presunto autore abbia agito da solo o si sia fatto aiutare da qualche complice.

Vincenzo Adamo Favoroso, era uno dei fondatori del gruppo di tifosi ultras della Folgore “Old Fans”, squadra di calcio della sua città. Sui social sono già apparsi centinaia di commenti di amici e conoscenti.

“Purtroppo – scrivono i suoi amici – oggi arriva una triste e straziante notizia: ci ha lasciato Vincenzo, storico ultras Folgorino e componente degli Old Fans. Tutto il gruppo porge le condoglianze alla famiglia. che la terra ti sia lieve…. r. i. p Tacataca”. Tacataca era il soprannome di Vincenzo Adamo Favoroso.