Sicilia: record di morti e di guariti

VIDEO Focolaio nella casa di riposo a Catania Sono 49 i decessi nelle ultime 24 ore. La percentuale di nuovi positivi risale al 15%, diminuiscono i ricoverati Il dettaglio per provincia

Sono ben 49 i morti e 1.768 i positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

A fronte di 11.500 tamponi eseguiti, la percentuale di nuovi contagiati si attesta al 15%, in risalita rispetto al giorno precedente.

Solo 3 in più i ricoveri in terapia intensiva, scendono di 29 unità i pazienti ospedalizzati. Elevatissimo il numero di dimessi/guariti: ben 1.531.

Questo il dettaglio dei nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 516, Catania 502, Ragusa 180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57.

In Italia sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I morti sono 822. I casi totali di covid superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in totale 232.711 tamponi. Il rapporto di positività è del 12,5% rispetto ai nuovi casi registrati (29.003)

Le terapie intensive calano per la prima volta dall’inizio della seconda ondata della pandemia. Dai 3.848 pazienti di ieri si è passati ai 3.846 di oggi, con un calo di due unità.

Si confermano in calo, per il terzo giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica che sono passati dai 34.313 di ieri ai 34.038 di oggi, con un calo di 275.

I dimessi o guariti sono oggi 661.180, 24.031 in più rispetto a ieri. Ad oggi, in Italia, gli attualmente positivi sono 795.961.