Sicilia: mai così tanti nuovi contagi

Sale il numero dei morti per coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 44, per un totale di 1.015. Aumentano anche i nuovi casi di contagio, che toccano la quota record di 1.837 (contro i 1.698 di ieri), su un numero più basso di tamponi, circa 9.500 (ieri quasi 11.000). Di conseguenza schizza la percentuale dei positivi, ora del 19,5% (ieri 15,6), in controtendenza rispetto al dato odierno nazionale (14,6%).

Trentasei le persone in più ricoverate in ospedale, 13 delle quali in terapia intensiva, 447 i dimessi/guariti.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 426 a Catania, 378 a Palermo, 324 a Messina, 291 a Trapani, 132 a Ragusa, 96 ad Agrigento, 77 a Siracusa, 72 a Caltanissetta, 41 a Enna.

Sale anche in tutta Italia il numero dei nuovi malati di Covid e delle vittime nelle ultime 24 ore: sono 34.282 (ieri erano 32.191) e 753 i morti, che portano a 47.217 il totale (ieri erano 731).

Continua a calare però l’incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del 14,6%, quasi un punto percentuale in meno rispetto a ieri, quando il dato era del 15,4%. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 234.834.

E’ di 9.358 persone l’aumento delle persone attualmente positive: il numero è nettamente più basso rispetto a ieri (era stato di 16.026). A incidere sul dato è anche l’aumento di guariti o dimessi nell’ultimo giorno: 24.169 (ieri era stato di 15.434). Il totale degli attuali positivi in Italia è di 743.168. Il numero complessivo dei guariti è 481.967.