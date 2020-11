Il lungomare di Catania si svuota (o quasi)

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ci hanno messo un giorno per recepire, ma già stamattina i catanesi hanno disertato il lungomare per effetto dell’ordinanza anti-assembramento del Comune.

Solo pochissimi non hanno rispettato il divieto che impone di non stazionare in piazza Duomo e al lungomare nel fine settimana, per la precisione il venerdì dalle 16 e sabato e domenica dalle ore 9 e fino alle 22.

Deserta la spiaggia di San Giovanni Li Cuti, dove ieri diverse persone prendevano il sole e facevano il bagno (VIDEO). Nel borgo marinaro l’ordinanza è valida sabato e domenica dalle 9 alle 18.