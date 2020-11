Sicilia, salgono morti e contagi

Coronavirus: 34 decessi e 1.423 nuovi casi su 9.500 tamponi, ma anche 402 guariti e due soli ricoveri in più in terapia intensiva. Palermo sempre la più colpita, impennata a Ragusa Il dettaglio per provincia

Ancora 34 morti per il coronavirus in Sicilia. Sono 1.423 i nuovi casi (ieri 1.322) su circa 9.500 tamponi, con una percentuale del 15%. Due in più i ricoveri in terapia intensiva (da 157 a 159), ancora tanti i guariti, 402.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 321 a Palermo, 292 a Catania, 292 a Ragusa, 157 a Messina, 121 a Trapani, 91 a Siracusa, 62 ad Agrigento, 47 a Caltanissetta, 40 a Enna.

Nuovo record di casi Covid in Italia dall’inizio della pandemia: sono 37.809 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 446 in più rispetto a ieri (era da aprile che non si registravano numeri simili).

Complessivamente sono 862.681 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 40.638. Sono 234.245 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (nuovo record), circa 15mila più di ieri, con un rapporto positivi/tamponi al 16,14%, quasi un punto più di ieri.

A livello regionale è sempre la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi casi, sono quasi 10 mila (9.934) nelle ultime 24 ore. Ci sono poi due regioni con oltre 4 mila casi, il Piemonte con 4.878 e la Campania con 4.508, mentre il Veneto ne ha 3.297, il Lazio 2.699, la Toscana 2.592, l’Emilia Romagna 1.953, la Sicilia 1.423 e la Liguria 1.127.

Sono quasi 500 mila gli attualmente positivi: per la precisione 499.118, con un incremento rispetto a giovedì di 26.770. Di questi, 24.005 sono ricoverati nei reparti ordinari, 749 più di ieri, 2.515 sono in terapia intensiva, con un incremento di 124 nelle ultime 24 ore, e 472.598 sono in quarantena, 25.897 in più. Dall’inizio della pandemia sono invece 322.925 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.586.