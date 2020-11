Focolaio Covid nell’ospedale di San Cataldo

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 11 i casi positivi al coronavirus riscontrati all’interno del reparto di Riabilitazione dell’ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo.

Sei di questi sono operatori sanitari (tra medici, fisioterapisti e Oss), altri 5 sono pazienti che erano ricoverati all’interno del reparto e che ora sono stati trasferiti tra l’ospedale Sant’Elia e la Rsa di viale Luigi Monaco dove sono attivi altri 30 posti letto per covid-19.

La scoperta degli 11 positivi a seguito di uno screening avviato dall’Asp di Caltanissetta su 210 persone. “Abbiamo provveduto a fare tamponi a tutto il personale e ai pazienti e abbiamo sanificato i locali – spiega il direttore del presidio ospedaliero Luciano Fiorella -. I pazienti positivi sono stati trasferiti verso Malattie infettive e domani è prevista la chiusura degli ambulatori per completare la sanificazione. Tra una settimana saranno eseguiti nuovi tamponi”.

Intanto, il Covid hospital di Partinico è pieno. Tanto che alcuni pazienti trovati positivi questa mattina all’ospedale Ingrassia sono stati dirottati all’ospedale di Marsala per mancanza di posti. La situazione dei ricoveri a Palermo è critica e a soffrirne sono i pronto soccorso che non riescono a fare fronte non solo ai malati Covid, ma anche alle altre emergenze.

Al momento a Partinico ci sono 90 ricoverati e 24 in terapia intensiva. “In queste ore stiamo dimettendo dieci pazienti – dicono dall’ospedale -. Dieci posti in questa situazione danno la possibilità di allentare un po’ la pressione. Ma siamo certi che i posti disponibili verranno occupati molto presto”.