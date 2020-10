Sicilia e Catania, il Covid si placa un po’

Ancora 11 morti, ma i nuovi casi scendono a 568 (su 5.000 tamponi). Numeri in calo anche per l’Italia. La provincia etnea respira: +120 Il dettaglio per città

Ancora 11 morti e 568 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia. Scende dunque il numero dei contagi giornalieri (ieri 695), pur rimanendo simile il numero di tamponi, circa 5.000. La percentuale di positività dunque cala all’11,3% (ieri 13).

Sono solo tre i casi in più di terapia intensiva (da 95 a 98), mentre sono tanti i guariti: 167.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 220 a Palermo, 120 a Catania (in netto calo rispetto ai numeri dei giorni scorsi), 89 a Messina, 65 a Siracusa, 35 ad Agrigento, 24 a Enna, 9 a Caltanissetta, 3 a Trapani, 2 a Ragusa.

CHIUSI TRE CENTRI PER ANZIANI AD ACI CATENA. Il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri nella tarda mattinata di oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura temporanea dei tre centri anziani di S. Lucia, Aci S. Filippo e della Matrice. La chiusura è stata disposta a tempo indeterminato e fino a nuove disposizioni.

FOCOLAIO IN UNA CASA DI RIPOSO. Un focolaio Covid si registra in una casa di riposo a Palermo. Su 28 assistiti 16 sono stati trovati positivi dopo aver effettuato i tamponi rapidi. Tre anziani sono stati ricoverati. Ieri nella Rsa sono arrivati i carabinieri del Nas e i tecnici dell’Asp che hanno eseguito i controlli sulla struttura.

NUMERI IN CALO ANCHE IN TUTTA ITALIA. Scendono a 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime. In calo anche il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880.

I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.997, 991 in più rispetto a ieri. Sono 222.403 le persone positivi in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, 2.423 in più rispetto a ieri.