Due rapine con un colpo di pistola a salve

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 34enne catanese Antonio Faro per rapina aggravata. Faro, nello scorso mese di agosto, si era reso protagonista di due rapine, una commessa in un supermercato a Tremestieri Etneo in via Dei Giardini, l’altra in un distributore di carburanti in via San Giovanni La Punta.

In entrambi gli episodi, il 34enne, con le stesse scarpe sportive, era armato di una pistola – poi rivelatasi caricata a salve – con la quale aveva esploso un colpo a scopo intimidatorio.

Nella rapina al supermercato effettuata il 16 agosto scorso, il rapinatore, entrato con il volto travisato, ha rivolto puntato la pistola contro la cassiera che stava per informare il direttore di quanto stava accadendo. Poi ha esploso un colpo, ha rovistato nelle quattro casse che erano state già precedentemente svuotate del denaro, riuscendo così a portare via soltanto il telefono cellulare della cassiera.

Nel secondo episodio, avvenuto il 21 agosto scorso, Faro, con la scusa di riempire di benzina una bottiglia, si è avvicinato all’addetto alle pompe puntandogli la pistola al fianco impadronendosi di 1.300 euro, in quel momento in suo possesso. Poi è salito a bordo della Toyota Yaris di una cliente che stava effettuando il rifornimento senza, però, riuscire a fuggire perché mancavano le chiavi nel cruscotto. Alle grida della proprietaria dell’auto, Faro ha esploso un colpo, il cui bossolo è stato trovato nell’auto della donna.

Dalla visione dei filmati della videosorveglianza, grazie all’incauta scopertura del volto da parte del rapinatore dopo la rapina al supermercato, ha consentito ai militari di riconoscerlo visti i suoi trascorsi giudiziari.