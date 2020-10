Igo La Mantia nuovo presidente dell’Ordine dei medici di Catania

Share Tweet Whatsapp Email

“Saranno due anni di duro lavoro”. E’ la prima frase pronunciata da Igo La Mantia dopo essere stato eletto all’unanimità presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania. Dopo la proclamazione degli eletti avvenuta al termine dello spoglio delle schede, si è, infatti, riunito, sotto la presidenza del consigliere anziano, Alfio Saggio, il nuovo direttivo composto dai quindici neo-eletti che si sono aggiunti ai due odontoiatri rimasti in carica, Ezio Campagna e Gianpaolo Marcone.

Oltre al presidente i consiglieri hanno votato anche per le altre cariche: vicepresidente Ezio Campagna, segretario Alfio Saggio e tesoriere Elisa Battaglia. Erano presenti tutti gli eletti: Pino Liberti, Salvo Curatolo, Santo Bonanno, Nello Ferlito, Salvatore Iannuzzi, Adriana Di Gregorio (la più giovane), Gianfranco Di Fede, Elisa Battaglia, Gabriella Pellegriti, Carmelo Coppolino, Giovanni Benedetto, Nino Gurgone e Giovanni Scornavacca. Per il collegio dei revisori dei conti Nico Sofia, Thomas Piticchio e Gaetano Angemi, eletto come supplente.