Sgomberata carovana romena a San Berillo

Occupava un parcheggio tra corso Sicilia e via Sturzo a Catania: l’intervento effettuato dopo vari esposti dei residenti della zona

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ancora controlli della polizia di Catania nella zona di San Berillo. Stamattina è stata sgomberata una carovana romena che occupava un parcheggio tra corso Sicilia e via Sturzo.

Il parcheggio era stato trasformato in un mercato con la vendita di merci varie, oltre a essere usato anche per vivere con tutti i familiari provvedendo a cucinare, fare il bucato e tutto ciò che necessita in spregio a qualunque regola del vivere civile.

Il fenomeno era stato segnalato con vari esposti da parte dei residenti nella zona che hanno sottolineato l’intolleranza del fenomeno che avviene ogni domenica nella zona San Berillo già stressata da altri fenomeni di degrado.