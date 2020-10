Salvini, gup sentirà Conte e ministri. Parete cade sul piede della Bongiorno

VIDEO Parti civili: ‘Unica accusa siamo noi’ Catania . Caso Gregoretti, il premier verrà ascoltato il 20 novembre. Il leader della Lega: “Tornerò qui in compagnia, qualcuno dovrà dire quello che ha fatto”. Singolare infortunio per la sua avvocatessa

CATANIA – Su richiesta della difesa e delle parti civili il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha disposto, nell’ambito del procedimento sulla Gregoretti che ha portato in aula il leader della Lega Matteo Salvini, un’ulteriore attività istruttoria che prevede, tra l’altro, l’audizione del premier Conte e dei ministri Lamorgese, Di Maio e degli ex ministri Trenta e Toninelli.

Il gup ha stabilito che il presidente del Consiglio sarà sentito nella prossima udienza fissata per il 20 novembre nell’aula bunker del carcere di Bicocca. Nella stessa data saranno sentiti anche gli ex ministri Toninelli e Trenta.

Di Maio, Lamorgese e l’ambasciatore Maurizio Messari verranno ascoltati il 4 dicembre. Il gup ha anche disposto l’acquisizione di documenti sugli altri sbarchi avvenuti nello stesso periodo.

L’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno è cominciata alle 9.30 nell’aula Serafino Famà del palazzo di giustizia di Catania.

La Procura etnea ha nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, l’archiviazione. L’ex ministro è accusato di avere abuso dei suoi poteri per privare della libertà libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti dalle 0.35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio” successivo, quando la nave della guardia costiera italiana è giunta l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano.

Accuse che Salvini ha sempre respinto, come ha ribadito nella sua memoria difensiva di 50 pagine depositata alla segreteria del giudice di Catania, spiegando che “non si è verificata alcuna illecita privazione della libertà personale, in attesa dell’organizzazione del trasferimento” dei migranti alla “destinazione finale”.

Il giudice Sarpietro prima ha invitato le parti a concludere brevemente in attesa di decidere sulle richieste probatorie che sono state avanzate, poi si è ritirato in camera di consiglio per decidere, riservandosi di dare nuovamente la parola alle parti. Pertanto, a bocce ferme e in attesa della decisione, la Procura ha chiesto la sentenza di proscioglimento, perché tecnicamente non è più possibile richiedere l’archiviazione.

Come riferiscono fonti della Lega, la difesa di Salvini ha chiesto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste sul caso Gregoretti e un’eventuale audizione dell’attuale ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La richiesta di audizione del ministro è stata avanzata per sollecitare un approfondimento probatorio da parte del giudice per accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono le stesse seguite tuttora dal governo Conte.

“Era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole e imputato, sono assolutamente soddisfatto di aver sentito da parte di un giudice che quello che si è fatto non l’ho fatto da solo. Era parte di una procedura”, ha detto il leader della Lega nella conferenza stampa dopo l’udienza preliminare. “Tornerò a Catania in compagnia. Mi soddisfa – ha aggiunto – che il giudice interpelli il premier per chiedere: ‘L’anno successivo avete fatto la stessa cosa?’ Ci sono decine di articoli che dimostrano che l’iter è lo stesso. Adesso sarà qualcun altro a dover dire quello che ha fatto. Secondo me, il giudice potrebbe sentire anche altri”, oltre al premier e ai ministri convocati a novembre.

In aula per l’ex ministro, che non ha rilasciato dichiarazioni entrando al palazzo di Giustizia, l’avvocatessa Giulia Bongiorno, protagonista di un infortunio: una piccola copertura in marmo nella parte inferiore della parete dell’aula è caduta su un piede dell’avvocatessa, in attesa della decisione del giudice. È intervenuto personale del 118 che ha messo del ghiaccio e poi una fasciatura. Bongiorno ha poi lasciato l’aula su una sedia a rotelle.

L’accusa è stata rappresentata dal sostituto procuratore Andrea Bonomo. Presente anche l’avvocato Massimo Ferrante che rappresenta quattro delle parti lesi individuate nel procedimento: una coppia di nigeriani e i loro due figli di 10 e 6 anni, che sono fatti sbarcare dopo meno di 24 ore dalla nave della guardia costiera.