Irregolarità in casa di riposo, titolare stangato

NOTO (SIRACUSA) – I carabinieri hanno svolto un controllo ad una struttura ricettiva per anziani per verificarne l’idoneità igienico-sanitaria e strutturale. Emerse numerose irregolarità, al titolare della struttura sono state comminate sanzioni per 10mila euro.