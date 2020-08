Lipari, che assembramento per Lorenza

Proteste per la ragazza morta in ospedale. Musumeci: “Manderò Razza nell’isola”

LIPARI (MESSINA) – Un migliaio di abitanti di Lipari al porto per protestare dopo la morte della 22enne Lorenza Famularo nell’ospedale dell’isola. La manifestazione è stata organizzata dal fidanzato Antonio Marino, assieme a familiari, amici e tanti isolani che hanno risposto in massa.

Il corteo è partito dall’ospedale e si è snodato per la piazza di Marina Corta, il Corso e la banchina di Sottomonastero. I manifestanti sostengono che il decesso della ragazza sia dipeso da inefficienze dei sanitari. L’approdo degli aliscafi è stato occupato e per un po’ non si è permesso lo sbarco dei passeggeri, tra i quali molti turisti.

I manifestanti vogliono che l’assessore alla salute Razza vada a Lipari. “Ho chiesto all’assessore regionale per la Salute di essere nei primi giorni della prossima settimana nell’isola per incontrare l’amministrazione comunale e una rappresentanza del Comitato per l’ospedale”, ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

“Ma sarebbe giusto – ha aggiunto il governatore – tenere separate due questioni profondamente diverse: la dolorosa scomparsa della giovane donna, per la quale la Regione ha subito disposto un’ispezione (da cui sembrerebbero emergere profili di responsabilità personale); se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Diversa è la questione della fase di avanzamento dell’attuazione della Rete ospedaliera su Lipari. I cittadini dell’isola rivendicano giustamente maggiori attenzioni e il loro grido d’allarme sarà ascoltato, con la dovuta attenzione. C’è anche il mio impegno. Ma le occupazioni e gli atti di forza servono solo a creare disagi a chi non ha colpe”.