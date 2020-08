Salvo Torrisi dal Cannizzaro all’Asp di Ragusa

Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – Il nuovo direttore amministrativo dell’Asp di Ragusa è Salvatore Torrisi. Classe 1961, laurea in Scienze politiche, Torrisi proviene dall’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” di Catania dove ha ricoperto la carica di direttore della Struttura organizzativa complessa provveditorato ed economato, sin dal 2017, e di Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda ospedaliera catanese. Carica, quest’ultima, ricoperta anche nell’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” Catania.

Sovraordinato Prefettizio, ai sensi del TU 267/2000, alla funzione acquisti di beni e servizi della Asp di Reggio Calabria, Commissariata per infiltrazioni dal 6.02.2009 e sino al 18.03.2010 con formale attestazione di lodevole servizio svolto espresso dalla Commissione straordinaria ministeriale. Presidente nazionale della Federazione delle Associazioni regionali degli economi-provveditore della sanità, eletto nell’anno 2019. Inoltre, è stato componente del comitato di redazione della rivista scientifica della Fare denominata “Teme” Tecnica e metodologia economale.

Fa parte del tavolo tecnico permanente “Gare consorziate” a seguito di nomina da parte dell’Assessorato regionale della salute. Ha svolto nella sua carriera numerose attività di docenza nelle materie di Tecnica e Provveditorato.

Una vastissima attività di partecipazione, sia come discente che come relatore, a numerosi corsi, seminari e convegni, non solo nelle materie prettamente legate al suo profilo professionale, ma anche nella comunicazione, bilanci e contabilità, sicurezza delle strutture sanitarie e corruzione.

Al suo attivo anche numerose pubblicazioni su riveste scientifiche e quotidiani. Torrisi è inserito nell’elenco vigente degli idonei al ruolo di Direttore amministrativo e nell’elenco degli idonei al Ruolo di Direttore generale anno 2013. Con Torrisi si completa la direzione strategica dell’Azienda sanitaria di Ragusa, dopo le dimissioni di Rosario Fresta che aveva lasciato l’incarico nel mese di aprile.

Nuccio Sciacca