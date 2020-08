Covid in risalita: la Sicilia segna +42 e ha l’indice di contagio più alto in Italia

Rt salito a 1.40. A Palermo sono 16 i nuovi casi: IL DETTAGLIO PER PROVINCIA . Ancora due positivi al rientro da Malta. Contagi in aumento in Italia

Share Tweet Whatsapp Email

Altro balzo in avanti dei casi di Covid in Sicilia. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 42: solo 5 di questi sono migranti.

Il totale degli attuali malati tocca quota 604 (6 in terapia intensiva, 48 ospedalizzati e 556 in isolamento domiciliare).

Questo il dettaglio dei nuovi contagi per provincia: Palermo 16, Ragusa 8, Siracusa 5, Catania 4, Messina 4, Caltanissetta 3, Agrigento 2.

In particolare i 16 casi di Palermo sono così suddivisi: 4 migranti provenienti da Lampedusa, 8 nel cluster dell’ufficio postale in via La Malfa, 2 di rientro da Malta e 2 da screening per ricovero ospedaliero. L’altro migrante positivo è stato segnalato a Messina.

Sono nove le regioni con Rt maggiore di uno, tre in meno rispetto alla settimana scorsa quando se ne contavano 12, con la Sicilia che con 1.40 ha quello più alto a livello nazionale. Lo affermano i dati settimanali diffusi oggi dal ministero della Salute, secondo cui invece tre regioni, Basilicata, Calabria e Molise, hanno un valore pari a zero. La cifra ha superato il valore di soglia anche in Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,Toscana e Veneto.

Nel dettaglio questi sono gli Rt per ogni regione: Abruzzo 1.33 Basilicata 0 Calabria 0 Campania 0.86 Emilia Romagna 0.77 Friuli Venezia Giulia 0.32 Lazio 0.99 Liguria 1.05 Lombardia 1.13 Marche 1.02 Molise 0 Provincia di Bolzano 0.97 Provincia di Trento 0.78 Piemonte 1.04 Puglia 1.14 Sardegna 0.33 Sicilia 1.41 Toscana 1.28 Umbria 0.76 Val D’Aosta 0.37 Veneto 1.20.

TRE NUOVI CASI A NOTO, UNO A PORTOPALO. Tra i nuovi casi nel Siracusano, uno è stato segnalato a Portopalo di Capo Passero e tre a Noto. Nel primo comune è risultato positivo al tampone il dipendente del Comune che era stato messo in isolamento.

Come riferisce il sindaco Gaetano Montoneri “sono sotto osservazione altri 7 dipendenti ed un assessore che sono attualmente sottoposti ad una indagine epidemiologica da parte dell’Asp di Siracusa”. Il primo cittadino ricorda che il dipendente “positivo non risiede nel nostro Comune”.

A Noto scoperti tre casi di positività al Covid19. “Ci sono tre casi nella nostra città – dice il sindaco Corrado Bonfanti – ma sono asintomatici e paucisintomatici, tutti quanti in isolamento. Sono costantemente informato sulla vicenda ma devo dire che potrebbero esserci altri positivi alla luce di alcune verifiche”.

NEGATIVO AL 2° TAMPONE BIMBO IN ASILO ETNEO. E’ risultato negativo il secondo tampone eseguito sul bambino di 4 anni che frequenta un asilo nel Catanese. La notizia è stata confermata dall’Asp di Catania. Erano stati i familiari del piccolo a fare eseguire il primo tampone al figlio a scopo precauzionale in una struttura privata che è risultato positivo. Il secondo è stato eseguito dall’Asp di Catania ed è risultato negativo. In un post su Facebook il sindaco di Acireale afferma che “gli è stato spiegato che talvolta capitano sia falsi negativi ed anche, come in questo caso, falsi positivi”. Per protocollo un terzo tampone è stato eseguito oggi dall’Asp per avere la conferma della doppia negatività.

ALTRI 2 POSITIVI RIENTRATI DA MALTA. Secondo caso di Covid-19 a Porto Empedocle. Si tratta sempre di un ragazzo del gruppo rientrato domenica sera da Malta. I due empedoclini erano assieme all’agrigentino che è stato il primo a risultare positivo al tampone rino-faringeo per la ricerca del virus. Il focolaio dei tre contagi dovrebbe dunque essere lo stesso.

“Purtroppo penso che si tratti di un focolaio legato a tutti i giovani che sono rientrati da Malta domenica – ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina – Facciamo la massima attenzione, bisogna usare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza di oltre un metro”.

ITALIA: CONTAGI ANCORA IN AUMENTO. Salgono ancora i contagi per coronavirus e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 481 ieri. Complessivamente sono 252.235 le persone che hanno contratto il virus.

In calo invece il numero delle vittime: 6 in più rispetto a mercoledì che portano il totale a 35.225, mentre ieri l’incremento era di 10.Tra le regioni solo la Valle d’Aosta non fa registrare nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42).

Aumenta il numero degli attualmente positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei pazienti negli altri reparti ospedalieri. I soggetti attualmente malati sono 14.081, 290 in più rispetto a martedì. 55 sono invece le persone in terapia intensiva (erano 53 ieri) e 786 quelle ricoverate con sintomi, 7 in più di ieri (erano 779).

I pazienti in isolamento domiciliare sono 13.240, rispetto a mercoledì 281 in più. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.923, 226 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 51.188 tamponi, circa 1.500 in meno rispetto al giorno precedente.