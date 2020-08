Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è divampato la scorsa notte in un appartamento di Montemaggiore Belsito, nel Palermitano. Tanta la paura per i residenti dell’abitazione al terzo piano in via Felice Orsini. Sono intervenuti gli uomini della protezione civile comunale e i vigili del fuoco che hanno messo in salvo la famiglia che vive dentro l’appartamento. Sono in corso le verifiche per accertare se l’edificio abbia subito danni strutturali. Insieme alle squadre antincendio sono intervenuti anche i carabinieri