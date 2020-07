Share Tweet Whatsapp Email

ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Rosolini hanno arrestato per evasione Concetto Iozia, 45 anni. I militari, nei controlli lungo le vie di Rosolini, hanno notato Iozia che circolava a bordo della sua auto. Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in arresto e nuovamente sottoposto ai domiciliari.