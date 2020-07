Aveva commesso una rapina in Germania, arrestato (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 52enne Antonio Giuffrida, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo essendo indagato per rapina aggravata, reato commesso a Leverkusen nel 2015, è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere ai fini estradizionali emessa dall’Autorità Giudiziaria tedesca. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.