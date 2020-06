Share Tweet Whatsapp Email

BOLOGNA – I carabinieri di Bologna hanno denunciato un palermitano di 40 anni che positivo al Covid-19 ha violato la quarantena che stava trascorrendo in un hotel della città, uno di quelli messi a disposizione se non si ha la possibilità di passare il periodo di isolamento nella propria abitazione. L’uomo, che ha alcuni precedenti, si era allontanato dal Best Western City di via Magenta. Ricevuta la segnalazione i militari hanno rintracciato il 40enne e lo hanno riaccompagnato in albergo. Subito dopo è scattata la denuncia.