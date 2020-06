Curato in Sicilia mantiene la promessa e si fa tatuare l’Isola sulla pancia

Il 61enne malato di Covid era finito in coma a Bergamo e si era risvegliato a Palermo FOTO

BERGAMO – Era finito in terapia intensiva all’ospedale di Bergamo. Quindi, uscito dal coma, si era risvegliato a Palermo, scoprendo di essere stato trasferito in Sicilia. Per poi guarire dal Covid e ritenersi miracolato.

Adesso il 61enne Ettore Consonni, ex magazziniere diventato celebre qualche settimana fa, ha saldato il debito con chi lo ha curato all’ospedale Civico, mantenendo la promessa di tatuarsi l’Isola sul corpo. “Un siciliano che vive a Bergamo si è offerto di farlo gratis”, aveva detto. E così è stato.