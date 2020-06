Torna dalla Lombardia: positiva

Share Tweet Whatsapp Email

MARSALA – A distanza di una settimana dal caso giovane studente universitario che dopo essere tornato a casa dal Nord Italia ha interrotto la quarantena prima di conoscere l’esito del tampone cui era stato sottoposto, andandosene in giro (è poi risultato positivo al Covid-19, seppur asintomatico), a Marsala si registra un altro caso di positività asintomatica.

Stavolta riguarda una giovane donna residente nel centro storico. Anche lei, però, da poco tornata dal Nord Italia (Lombardia). A darne notizia è il Comune di Marsala, che riporta anche una dichiarazione del sindaco Alberto Di Girolamo, l’appello ai suoi concittadini affinché stiano attenti e non abbassino la guardia.

“Purtroppo – dice Di Girolamo, medico specialista in cardiologia – non siamo ancora fuori dalla pandemia. Se è pur vero che i dati delle ultime settimane sono confortanti e frutto anche del lockdown, è sempre il caso di rispettare le regole, importanti per la nostra salute e per quella di coloro con cui veniamo a contatto. E’ opportuno, quindi, l’impiego della mascherina nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nell’eventualità in cui sia necessario l’utilizzo. E’ importante, inoltre, lavarsi o igienizzarsi le mani spesso e soprattutto non toccarsi il naso e la bocca. A tutti chiedo anche di avere buon senso e di evitare assembramenti”.