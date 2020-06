Siracusa, rimosse chiazze di gasolio in mare

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Una chiazza di circa 40 metri quadrati di idrocarburi è stata individuata nel porto piccolo di Siracusa dai militari della Guardia costiera che hanno avvisato subito una ditta del servizio antinquinamento che ha posizionato panne assorbenti in mare, a contenimento dello sversamento esistente, e ha rimosso il prodotto inquinante.

Le operazioni di bonifica sono durate alcune ore. Non è stato possibile, nell’immediatezza, risalire alle cause dell’inquinamento e sono in corso verifiche e accertamenti in merito all’individuazione dei fatti e dei responsabili della condotta illecita.