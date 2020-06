A San Giorgio la villa abusiva di lusso

Il pregiudicato catanese viveva con la famiglia su un terreno in parte comunale, trasformato in discarica con tonnellate di rifiuti pericolosi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Nel rione San Giorgio la polizia di Catania ha indagato un pregiudicato perché responsabile dei reati di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, abuso edilizio e invasione di terreni pubblici.

In modo del tutto abusivo (in parte un terreno di proprietà del Comune) e con grave danno ambientale ha costruito abusivamente una villa di lusso su un’area di circa 1.000 metri quadri in cui era stata allestita una discarica abusiva di rifiuti, anche tossici e non bonificati, derivanti dai lavori di edificazione, per un totale di circa 4 tonnellate. Erano stati riversati sul terreno adibito a verde pubblico.