“Catanesi irresponsabili”

CATANIA – “Sono rimasto profondamente turbato da quello che ho visto ieri a Catania. Ancora di più dalle foto che si vedono sulla rete”. Enzo Bianco, leader dei liberal Pd e consigliere comunale, commenta il primo giorno della nuova fase da Covid-19. Sottolineando comportamenti e scene che anche il Codacons aveva condannato.

“Assembramenti di persone, vicine, anzi vicinissime. Tipo branco – dice l’ex sindaco -, soprattutto ragazzi, ma non solo: tantissimi senza mascherine. Così è da irresponsabili. Vi prego: abbiamo fatto tutti tanto per due mesi. E i risultati si sono visti. Non facciamo cose senza senso. Riprendiamoci la nostra vita. Ma non in questo modo. Le forze di polizia sono state encomiabili nell’effettuare i controlli. Le ringrazio ancora una volta. Ma oggi i controlli servono ancora, contro chi non capisce e colpisce se stesso e gli altri. Il sindaco Pogliese si faccia sentire”.