I catanesi tornano alla “nuova” fiera

CATANIA – Ha riaperto a Catania la “Fera o’ Luni”, mercato storico di piazza Carlo Alberto, per adesso limitato a 132 rivenditori di generi alimentari. Dopo l’ultima rifinitura notturna con la pulizia e la sanificazione della piazza, stamattina si è dato il via alla “nuova” fiera con nuove regole.

Confermato il controllo dei varchi d’accesso e l’utilizzo del termoscanner e dell’app conta persone. Il sindaco Pogliese ha raccomandato “la collaborazione degli operatori commerciali, soprattutto per il mantenimento dell’igiene e la pulizia dei luoghi”, e annunciato che “dalla prossima settimana si lavorerà per far ripartire anche il settore non alimentare, che ha circa 700 concessioni”.

Il controllo degli ingressi sarà curato da polizia municipale e provinciale, da personale della Sostare e dalla protezione civile comunale per garantire il contingentamento.