Fuga al mare e sesso in macchina, scattano le multe in tutta la Sicilia

A Siracusa persone a passeggio senza giustificazione, un 30enne sorpreso a fare jogging nella zona balneare, due uomini camminavano sul lungomare a Priolo Gargallo, decine di persone in strada a Cassibile, Belvedere, Floridia, Carlentini, Solarino, Lentini, Francofonte, Avola, Rosolini e Palazzolo Acreide che hanno sostenuto di essere stufe della quarantena, un contadino fermato mentre raccoglieva verdura selvatica.

E’ il bilancio della attività di controllo dei carabinieri nel Siracusano per le festività pasquali. Un commerciante è stato multato perché trovato aperto oltre l’orario stabilito, ad Augusta sono stati controllati e sanzionati alcuni passanti perché sorpresi a girovagare lungo le vie cittadine senza motivazione, alcuni venivano da Catania; un uomo è stato trovato mentre attraccava al pontile di Brucoli di rientro da una battuta di pesca. Altri sono stati trovati lungo il litorale di Agnone Bagni mentre cercavano oggetti d’oro con metal detector.

La polizia di Avola, durante un controllo, ha denunciato un uomo di 29 anni per possesso ingiustificato di un bastone. Il ragazzo era in strada senza giustificazione ed è stato accusato anche di aver violato le norme sul contenimento sanitario

Infine a Portopalo di Capo Passero due persone sono state multate perché erano andate a controllare le condizioni delle loro imbarcazioni ferme dall’inizio delle prescrizioni governative.

Nel Trapanese cinque persone sono state denunciate dai carabinieri per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme di contenimento sanitario. Due, fermate per strada, hanno sostenuto di essere andate dal medico, altri due che erano usciti per motivi di necessità, mentre sono stati sorpresi ad abbandonare rifiuti. A Salemi invece il titolare di tabacchi vendeva birre.

A Erice i carabinieri hanno sorpreso una coppia appartata, in pieno giorno, in auto a fare sesso. I due, che vivono in due diversi comuni, sono stati multati per violazione delle norme di contenimento sanitario. Dovranno pagare 800 euro.

Palermo blindata anche oggi. Carabinieri, poliziotti finanzieri e agenti della polizia municipale controllano tutte le vie d’uscita dal capoluogo: traffico molto limitato e strade pressoché vuote. Numerosi i posti di blocco in città ma anche nei pressi delle autostrade e delle strade statali. Controlli e posti di blocco anche nei pressi degli svincoli autostradali.

Chiuso il parco della Favorita controllato dai vigili urbani con i droni e con i reparti a cavallo. Un elicottero da questa mattina sorvola Palermo per controllare i tetti dei palazzi dopo quanto successo ieri nel quartiere Sperone dove un gruppo di persone ha organizzato una grigliata sulla sommità di un edificio.

Controlli anche a Mondello con diverse pattuglie della polizia municipale che utilizzano i droni. Anche oggi sono in servizio circa 1.500 uomini a controllare che tutti rispettino le disposizioni previste dalle ordinanze previste per l’emergenza coronavirus. Il piano è stato coordinato dalla prefettura di Palermo