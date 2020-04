Catania, riaprono 17 uffici postali

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – A partire dalla prossima settimana tornano pienamente operativi 17 uffici postali della provincia di Catania, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Catania è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita “i cittadini a entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali”.

Questo l’elenco degli uffici riaperti da martedì 14 aprile.

Aci Castello: CANNIZZARO via Firenze 149/b

Aci Castello: FICARAZZI via Tripoli 148

Aci Sant’Antonio: LAVINAIO piazza Lavinaio 4

Acireale: PIANO D’API via Ispica 9

Acireale: SANTA MARIA AMMALATI via Caricò 84/d

Acireale: SANTA TECLA via Canale Torto 72

Acireale: SCILLICHENTI via Provinciale 105

Calatabiano: PASTERIA via Battaglia Professore 3

Castel di Iudica: GIUMARRA via Garibaldi 95

Catania: CATANIA 26 largo Serafino Amabile Guastella 21

Catania: SAN GIOVANNI DI GALERMO via San Giovanni Battista 71

Giarre: ALTARELLO viale delle Province 92/a

Giarre: SAN GIOVANNI MONTEBELLO via Etna 8

Giarre: SAN LEONARDELLO via Madonna della Libertà 87

Mascali: NUNZIATA via Luigi Pirandello 1

Riposto: CARRUBA via Cavour 7

Riposto: TORRE ARCHIRAFI via Marco