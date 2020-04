Delia, dal sindaco mascherine per tutti

Share Tweet Whatsapp Email

DELIA (CALTANISSETTA) – Il Comune di Delia (Caltanissetta) ha finito di consegnare le mascherine di protezione a ognuno dei residenti in città. “Stiamo facendo di tutto per tutelare i nostri cittadini verso i rischi del contagio da Covid-19”, dice il sindaco Gianfilippo Bancheri, che qualche settimana aveva raggiunto la fama nazionale per una sua video-invettiva contro i cittadini indisciplinati.

“Oggi il Comune – aggiunge – ha completato la distribuzione gratuita di 1.600 mascherine, consegnate al domicilio delle famiglie da me personalmente e dai volontari della protezione civile, ai quali va il mio ringraziamento per l’encomiabile lavoro svolto”.

Assieme alla consegna l’invito se non l’obbligo da parte di Bancheri di indossarle sempre fuori casa e in locali dove sono presenti altre persone. “Le mascherine non sono classificate come dispositivi di protezione individuale – ricorda il sindaco di Delia- ma serviranno comunque a ridurre il rischio del contagio se verranno utilizzate in quei pochi casi in cui è previsto uscire di casa”.