Catania: battericida fasullo in due farmacie. In nove in una taverna alla Zisa di Palermo

Si intensificano i controlli della Guardia di Finanza di Catania che dall’inizio della settimana ha visitato 234 negozi, controllando oltre 300 persone, per verificare l’effettivo adempimento alle stringenti norme a tutela della salute pubblica emanate dalle Autorità di Governo nazionale e regionale per contenere la diffusione del Covid 19. Undici le persone sanzionate per aver violato le restrittive casistiche di inderogabile necessità. Due denunce sono invece scattate per frode in commercio.

Le Fiamme gialle hanno attuato posti di controllo in città e provincia, verificando le comprovate esigenze ed i motivi urgenti per i quali i cittadini hanno lasciato le proprie abitazioni. Particolare attenzione si è posta nel controllo dei negozi, specie nella vendita di prodotti medicali non a norma.

In due farmacie di Catania la Guardia di Finanza ha trovato sugli scaffali numerosi flaconi pubblicizzati quali igienizzanti, prodotti e commercializzati da un’azienda ragusana, che i successivi approfondimenti hanno comprovato essere un semplice sapone per le mani senza particolari capacità battericida.

In un’altra circostanza, i Finanzieri della Compagnia di Riposto si sono recati in un’edicola di Castiglione di Sicilia segnalata al numero di Pubblica utilità “117” e hanno rinvenuto 18 mascherine artigianalmente prodotte dallo stesso gestore che le aveva poste in vendita senza alcuna autorizzazione. L’edicolante ed il produttore sono stati segnalati per frode in commercio.

I carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno sorpreso nove palermitani che giocavano a carte e bevevano in una taverna in via Antinori nel quartiere Zisa a Palermo. I nove, di età compresa tra i 36 e 75 anni, che non hanno rispettato le norme del governo sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 650 codice penale. Sono in corso i controlli sul locale da parte della polizia municipale.