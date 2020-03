“Noi pompieri non siamo immuni al virus”

Share Tweet Whatsapp Email

“È una cosa paradossale, ma è l’amara realtà che vivono molti comandi dei vigili del fuoco d’Italia. Già prima del 22 febbraio chiedevamo a gran voce la pulizia straordinaria delle sedi e forniture di mascherine. Non possiamo essere sempre gli ultimi”. Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb dei vigili del fuoco in Sicilia, è stanco “di ribadire sempre le stesse cose, ci auspichiamo che tutto si risolva e che a rimetterci non siano le popolazioni”.

“E’ importante ribadire e puntualizzare che noi non siamo immuni al coronavirus. Lampedusa ad esempio, ha necessità di rivedere la distribuzione delle risorse umane, magari creando nuove zone riservate a chi viaggia, noi vogliamo essere messi in condizione di operare in sicurezza. Come sindacato, Siamo pronti alla protesta”.