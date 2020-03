Assoesercenti: “Task force a disposizione delle imprese”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – In una nota Assoesercenti – Unimpresa ribadiscono le misure contenute nell’ordinanza in vigore da martedì 10 marzo a venerdì 3 aprile compresi: bar e ristoranti dovranno chiudere al pubblico dalle 18 alle 6; i gestori sono obbligati, negli orari di apertura, a far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone; possibile la consegna a domicilio assicurando congrue misure di sicurezza; i mercati rionali e storici di catania rimarranno aperti nel rispetto del Dpcm 9 marzo dal lunedì al venerdì.

L’ordinanza impone poi a tutti gli altri gestori di esercizi commerciali di adottare misure organizzative tali da garantire un accesso contingentato o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’ordinanza raccomanda poi il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi. Chi contravviene all’ordinanza rischia una denuncia ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

“Provvederemo a informare gli operatori di piazza Carlo Alberto e lo faremo anche con gli altri mercati storici e rionali – sostiene il direttore di Assoesercenti Catania Salvo Politino -. Tutti gli operatori economici verranno dotati di appositi cartelli da esporre nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 9 marzo 2020. Assoesercenti – Unimpresa Catania ha già creato una task force a disposizione delle imprese, per avere consulenza e assistenza sui nuovi provvedimenti”.

“Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri uffici al numero 095.388274 o inviare una mail a: organizzazione@assoesercentict.it. Solo con la giusta prevenzione, sensibilizzazione e informazione si può sconfiggere il corona virus”.