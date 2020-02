Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un 62enne di Misilmeri, Girolamo Falzetta, è morto in incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto allo svincolo di Tommaso Natale. Si trovava al volante ed era in compagnia della moglie e della figlia quando avrebbe perso il controllo della vettura. Ferite lievemente le due donne.