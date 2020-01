Furto in appartamento, fratelli in carcere

Due ragazzi catanesi condannati per un colpo a Zafferana Etnea nel 2018

CATANIA – Termina in carcere la vicenda giudiziaria dei fratelli specializzati in furto in appartamento: i pregiudicati catanesi Alessandro Caponnetto, 22 anni, e Katrile Domenico Caponnetto, 20 anni. Gli agenti della Squadra Catturandi, dopo aver notificato i provvedimenti restrittivi, li hanno condotti nel carcere Piazza Lanza.

Entrambi sono stati condannati per un furto in abitazione, commesso a Zafferana Etnea nel 2018, il primo dovrà scontare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, il secondo passerà in carcere un anno, 7 mesi 7 e 21 giorni.