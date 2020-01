Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Sei pattuglie della polizia di Catania si sono presentate nella zona del corso Sicilia per stroncare i venditori abusivi. Contravvenzioni anche per 25 auto parcheggiate in doppia fila e 8 parcheggiatori fuorilegge.

Sequestrati occhiali da sole, in vendita senza permessi. Gli abusivi sono fuggiti alla vista degli agenti. I supporti che servivano alla vendita, soprattutto tavoli e sedie di plastica son stati rimossi e distrutti.