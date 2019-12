Agrigento, Giorgio Sallemi eletto presidente degli ortopedici siciliani

Share Tweet Whatsapp Email

Si è svolto dal 29 al 30 novembre 2019 ad Agrigento, il 28esimo congresso regionale dell’Asoto, Associazione Siciliana Ortopedici Traumatologici ospedalieri. All’appello presenti più di quaranta esperti provenienti da tutta la Regione che si sono confrontati sulle problematiche relative alle fratture che interessano le braccia e le gambe, nello specifico femore, omero e tibia.

Titolo del congresso era appunto “Le fratture diafisiarie di femore, omero e tibia: cos’è cambiato nell’ultimo decennio”. Un’occasione per presentare le nuove frontiere in termini di tecnologie avanzate nel campo dell’ortopedia. Si è anche affrontato il trattamento delle fratture in età pediatrica.

Alla fine dei lavori del congresso si è proceduto al rinnovo delle cariche che ha visto l’elezione all’unanimità del nuovo presidente regionale: Giorgio Sallemi, direttore dell’Uoc di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Un riconoscimento di rilevante importanza per il professionista e per l’Asp di Ragusa.

Il nuovo ruolo gli vale anche la collocazione nel direttivo nazionale dell’Asoto. Ecco il nuovo direttivo: presidente Giorgio Sallemi, past president Rosario Lupo, segretario Oscar Cammarata, consiglieri Salvatore Loggia, Roberto Ventimiglia, Giancarlo Salvo, Angelo Leonarda e Giovanni Palmisciano, probiviri Giorgio Assenza e Giovanni Restuccia.