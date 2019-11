A Catania un progetto per i poveri

Il ministro Catalfo in municipio per siglare l’accordo che coinvolge Inps e Croce rossa: “Cercheremo i disagiati e li informeremo sui loro diritti”. VIDEO

CATANIA – “Inps per tutti” è il protocollo d’intesa siglato a Palazzo degli Elefanti, alla presenza della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, peraltro catanese, dal sindaco Salvo Pogliese, dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico e dal presidente del comitato etneo della Croce rossa italiana, Carmelo Stefano Principato.

Il progetto, che ha il patrocinio di Senato, Camera e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha l’obiettivo di favorire a Catania l’integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali e tutelando i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie.

Tra le varie iniziative a Catania è prevista la creazione di isole di accoglienza e comunicazione in via sperimentale nel centro polifunzionale di San Leone e nella sede comunale dei servizi sociali di via Dusmet, così da facilitare la possibilità di intercettare persone in stato di povertà o disagio e rendere più accessibili gli strumenti a sostegno della povertà erogati dall’Inps.

“Lo Stato tende la mano ai cittadini, è questo il senso – come ha sottolineato la ministra Catalfo – dell’iniziativa che unisce diversi attori istituzionali sia nazionali che locali con l’intento di aiutare e far sentire vicine le istituzioni, spesso viste come inavvicinabili. Il progetto permetterà alle fasce più deboli della popolazione di essere informata e di accedere ai propri diritti anche con sportelli di prossimità”.