Catania, essiccava la cannabis nell’armadio

In una mansarda a San Cristoforo scoperta piccola centrale “fai da te” per la produzione di canapa indiana: ventenne in manette

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il ventenne Giuseppe Stabile per spaccio di droga. I militari nella sua abitazione a San Cristoforo, in mansarda, ha trovato una piccola centrale “fai da te” per la produzione di canapa indiana: all’interno una piantina di cannabis coltivata in vaso, concimi, 10 dosi della stessa droga, un armadio utilizzato per l’essiccazione delle infiorescenze e 85 euro provento dello spaccio.