Poliziotto fuori servizio blocca ladri d’auto

Catania . Una donna chiede aiuto in via Selvosa, l’agente visiona il sistema di videosorveglianza e riconosce uno dei tre malviventi

CATANIA – Un poliziotto di Catania libero dal servizio è intervenuto ieri pomeriggio per la richiesta d’aiuto di una donna alla quale avevano appena rubato un’auto Fiat 500 parcheggiata in via Selvosa.

L’agente, visionate le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona, ha notato che a rubare la macchina erano stati in tre, uno dei quali è stato subito riconosciuto in quanto pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Il poliziotto con i colleghi di una volante si sono recati in casa del sospettato e, a poca distanza da lì, hanno riconosciuto gli autori del furto. I tre, M. G., 27 anni, e i 22enni M. K. e V. D. F., sono stati sbloccati e condotti in questura, dove hanno indicato il luogo nel quale avevano nascosto la macchina, subito riconsegnata alla legittima proprietaria.