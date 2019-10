Odontotecnico si spacciava per dentista

BIANCAVILLA (CATANIA) – Continua l’attività dei carabinieri del Nas di Catania contro l’abusivismo odontoiatrico, i quali spesso individuano alcuni casi grazie anche alle frequenti segnalazioni di cittadini e associazioni di categoria.

Stavolta l’attenzione è stata rivolta a un cinquantenne odontotecnico di Biancavilla, il quale ha pensato bene di dedicarsi, oltre che alla costruzione delle protesi, anche alla cura dei denti.



I militari avevano notato già da un po’ di tempo un flusso ingiustificato e sospetto di persone in un laboratorio odontotecnico che si è rivelato poi un vero e proprio studio dentistico ben arredato e dotato di apparecchiature di nuova generazione, gestito dal cinquantenne per nulla abilitato a svolgere la professione di dentista, privo di laurea in odontoiatria o medicina e senza nemmeno aver mai intrapreso percorsi formativi nel settore sanitario.

Nel finto studio dentistico sono stati posti i sigilli, il falso medico è stato denunciato per “esercizio abusivo della professione di odontoiatra”.