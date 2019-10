Catania, fumata bianca per nove asili nido

CATANIA – Finalmente una notizia attesa da centinaia di famiglie catanesi. Lunedì 7 ottobre alle 8,15 il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore comunale ai Servizi sociali, Giuseppe Lombardo, saranno presenti nell’asilo nido “ Giostra dei bimbi” sito in via Calipso 1, zona Picanello-Rotolo, per dare il benvenuto ai piccoli ospiti, ai genitori e a tutto il personale per la riapertura dei nove asili nido comunali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

Le domande di iscrizione al nuovo anno possono essere presentate presso la P.O. Responsabilità Familiari- Minori- Infanzia (Asili Nido) – L.285/97 di Via Fiorita 7/A con i seguenti orari di ricevimento: martedì- venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30- giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 tel 095 0937611.

L’ammissione alla frequenza a tempo corto ( 7.30 – 14.00 ) oppure a tempo lungo ( 7.30 – 18.30 ) nell’asilo nido comunale è relativa al periodo 1° gennaio – 31 dicembre e le domande, sottoscritte dal genitore o da chi esercita la patria potestà sul minore, devono essere presentate entro il 31 ottobre.

Questi i nove asili nido comunali: Nido Ali Fiorite, Via Forlanini, 129; Nido Il Bruco e la Mela Via Pitagora, 2; Nido La giostra dei Bimbi, Via Calipso,1; Nido La Sirenetta, Via Acquicella Porto, 26; Nido L’Arcobaleno, Via S. Cannizzaro, 129; Nido Le Coccinelle, Via Galermo, 162; Nido L’isola Felice, Villaggio S.Agata; Nido Raggio di Sole, Via Narciso,11; Nido Tom e Jerry, Via del Nespolo, 5.

La tabella delle tariffe per la compartecipazione alle rette e la modulistica per le iscrizioni sono visionabili nel sito istituzionale: https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-nido/