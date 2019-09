Tormenta ancora la ex e finisce in carcere

CALTAGIRONE (CATANIA) – Si è conclusa in carcere l’escalation di continue minacce, violenze e sopraffazioni che il pregiudicato F.F. aveva messo a segno contro l’ex compagna.

L’uomo, di origini sudamericane, era già stato sottoposto prima alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e poi, anche a seguito delle numerose infrazioni riscontrate e denunciate dalla vittima, alla misura degli arresti domiciliari.

Ma ciò non è bastato: l’uomo ha continuato a perseguitare la ex, incurante degli arresti domiciliari, utilizzando ogni mezzo, dai pedinamenti alle minacce via social network.

I poliziotti, che hanno raccolto le denunce della vittima, hanno fatto il punto della situazione e hanno ottenutola reclusione.