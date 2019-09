Dacca: cassa integrazione per tutti

CATANIA – Cassa integrazione per i 100 lavoratori della Dacca, la fabbrica di stoviglie monouso di Aci Catena costretta a chiudere i battenti piegata sotto il peso della crisi che sta attanagliando tutto il comparto della plastica. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio.

A comunicarla, direttamente da Roma, è stato Antonio Santonocito dello Snalv Confsal. Sussidio fino al dicembre 2019, una boccata d’ossigeno per un centinaio di famiglie, la maggior parte delle quali monoreddito. La decisione è stata presa dopo un proficuo incontro al ministero del Lavoro, al quale hanno partecipato sindacati rappresentanti dell’azienda ed una delegazione di lavoratori .

“Noi lottiamo per i diritti dei lavoratori – ha spiegato da Roma Antonio Santonocito – dal giorno della chiusura dello stabilimento di Aci Catena ci siamo battuti per veder riconosciuto un diritto, oggi possiamo essere soddisfatti.

Il Decreto Genova è stato applicato anche per questa categoria di lavoratori, ora dobbiamo pensare qualcosa di diverso e sperare magari in un rilancio della Dacca”.

“Esprimo la mia più viva soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto in favore dei dipendenti della Dacca. Non è la soluzione a tutti i mali, ma un primo intervento per far fronte alla crisi che ha investito l’azienda e che si è riversata sui lavoratori”. Sono le parole della deputata regionale, Angela Foti, nel comunicare che il ministero del Lavoro e dell politiche sociali ha decretato l’approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per la Dacca, in crisi per cessazione delle attivit à .

“Un ringraziamento particolare – aggiunge Foti – al ministro Nunzia Catalfo che ha seguito anche questa vicenda con scrupolo e attenzione, in tandem con l’assessorato regionale al Lavoro, rispondendo prontamente con i mezzi a disposizione alle legittime istanze dei lavoratori”.

“Oggi c’è la Dacca – conclude Angela Foti – domani possono esserci altre aziende del comparto che stanno vivendo la stessa situazione di crisi dovuta all’evoluzione del mercato.

È necessario che i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente individuino strategie per riconvertire il comparto della produzione dei monouso senza che si verifichino dei drammi sociali e lavorativi”.