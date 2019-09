Ispezione della Dia alla Sicula trasporti

LENTINI (CATANIA) – Accesso ispettivo disposto dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino, in applicazione del codice antimafia, nelle sedi operative, ovvero nei siti di smaltimento ubicati in contrada Coda Volpe, nella zona industriale e nella discarica di Grotte San Giorgio della Sicula Trasporti srl, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti. L’accesso è stato definito in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica. La società riceve il conferimento dei rifiuti da parte di 255 Comuni della Sicilia orientale.

Le operazioni sono state coordinate dal centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Catania e vengono svolte con la collaborazione della Questura e dei comandi provinciali del Carabinieri e della Guardia di Finanza. Negli accertamenti è stato impegnato anche personale del locale Ispettorato territoriale del lavoro e della Polizia ambientale della Città metropolitana di Catania.